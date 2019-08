Acessibilidade por assinatura

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

O alto custo da tecnologia assistiva é uma barreira para muitas pessoas com deficiência. Apesar da oferta cada vez mais ampla de soluções avançadas, comprar esses equipamentos ou softwares é possível somente para uma pequena parcela dessa população.

Por isso, a startup TiX Tecnologia Assistiva, de Belo Horizonte (MG), especializada em recursos para ampliar a autonomia e a capacidade de comunicação das pessoas com deficiência, criou um serviço de assinatura para ampliar o acesso às suas soluções sem sacrificar o orçamento do usuário.

A empresa faz uma avaliação das necessidades de cada pessoa e prescreve equipamentos, com acompanhamento das experiências e evoluções.

São quatro planos de assinatura, dois básicos e dois mais avançados.

Plano Comunicação (R$ 165 por mês): Oferece as ferramentas básicas para pessoas com deficiências físicas severas, com a fala comprometida. Inclui o aplicativo TelepatiX e o sensor de piscadelas a-blinX.

O usuário se comunica com o piscar dos olhos e acionar uma campainha sem fios para pedir ajuda ou chamar a atenção.

É indicado para pessoas com Esclerose Lateral Amiotrófica, Atrofia Medular Espinhal, Paralisia Cerebral, sequelas de AVC e outros acometimentos.

Plano Autonomia (R$ 185 por mês): Para pessoas com limitação de movimento. Inclui o Teclado Inteligente TiX para uso do computador, controle do mouse digitação.

Indicado para pessoas com Paralisia Cerebral e comprometimento da coordenação motora fina.

Comunicação+Autonomia (R$ 250 por mês): Todos os recursos para a pessoa usar computador e se comunicar com qualquer movimento voluntário.

Inclusão Total (R$ 295 por mês): Voltado a pessoas com deficiência intelectual. Inclui o Simplix, aplicativo para criação de pranchetas de atividades interativas e de comunicação. É direcionado também para profissionais de inclusão escolar ou de reabilitação.

PRÊMIO – A startup ficou em segundo lugar na edição 2019 do Programa FedEx para Pequenas Empresas no Brasil e vai receber R$40 mil, além de mentoria do negócio.

A empresa tem vários canais de atendimento.

– Instagram.com/TiXstartup

– Facebook.com/TiXstartup

– TiX.life/planos

– tix@tix.life

– (31) 3495-1497 (ligações e Whatsapp)

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com

Acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais

Facebook – Twitter – Instagram – LinkedIn – YouTube