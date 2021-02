Adolescente com epilepsia agressiva toma 45 comprimidos por dia e aguarda chamado para tratamento inédito

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

A família de Jenifer Lemos, de 17 anos, aguarda o chamado que vai confirmar a participação da adolescente no estudo clínico da empresa farmacêutica Ionis, nos Estados Unidos, previsto para este ano, sobre a doença de Lafora, um tipo de epilepsia mioclónica progressiva, com evolução grave.

“Atualmente, apenas 45 pessoas estão registradas, mas queremos divulgar essa informação para outras pessoas que têm Lafora e não sabem”, diz Laci Lemos, de 38 anos, mãe de Jenifer. “Está marcada para o dia 24 uma conversa online. Se ela for aprovada, a empresa paga passagens e hospedagens”, afirma Laci.

Na casa da adolescente, em Parobé, município da Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), o salário de R$ 1.300 do pai da menina – Carlos de Souza, de 42 anos, que trabalha como agente funerário – sustenta todas as despesas, com complemento do Bolsa Família (R$ 440). A jovem tem um irmão de 16 anos e duas irmãs gêmeas, que completam 3 anos em breve.

Somente com medicamentos específicos para combate à epilepsia, o custo mensal chega a R$ 2 mil. “Minha filha toma 45 comprimidos por dia. São nove remédios. Preciso amassar tudo, misturar com água e inserir direto pela sonda de gastrotomia (tubo colocado na abertura no estômago)”, descreve Laci.

A cirurgia para fixar a sonda foi feita em julho do ano passado, quando o quadro de saúde de Jenifer já havia se agravado rapidamente. “Aos 15 anos, ela começou a ter dificuldades de aprendizado e a mostrar sinais de mioclonia (a sindrome do susto exagerado). Em 2020, depois do aniversário de 16 anos (em janeiro), pegamos o resultado que confirmou a doença de Lafora. Antes disso, em fevereiro, ela precisou de ajuda para caminhar, sofria quedas constantes. A partir de março, não caminhou mais. Usa fralda e, em junho, colocamos a sonda nasoenterica (tubo de alimentação que entra pelo nariz)”, relata Laci. “Hoje, sua fala e movimentos são extremamente restritos”, diz a mãe de Jenifer.

A família fez, em agosto de 2019, o pedido para receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC), regido pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Um perito do INSS esteve na casa de Jenifer para reunir informações e elaborar um laudo. O prazo para a resposta sobre a aprovação acabou no sábado, 30.

“Vivemos de doação. Fazemos galeto, pedágio solidário, troco solidário para nos ajudar com as despesas. Somos adventistas do sétimo dia e trabalhávamos com paleatras motivacionais em empresas quando a Jenifer adoeceu. Morávamos em Goiás. Decidi voltar par o Rio Grande do Sul para ficar perto da familia e ter apoio. Cuido dela 24 horas por dia. Minha mãe me ajuda, quando pode, a cuidar da casa. E meu filho ajuda a cuidar das irmãs gêmeas, não teve creche no ano passado por causa da pandemia e, neste ano, ainda não recomeçou”, conta Laci.

“Fiz o curso técnico de enfermagem, mas ainda não conseguiu me formar porque falta passar pelo estágio”, esclarece a mãe de Jenifer.

O neurologista espanhol Gonzalo Rodríguez Lafora (25 de julho de 1886 / 27 de dezembro de 1971) foi o primeiro a descrever os corpos de inclusão na doença de Lafora, em 1911.

Lafora foi discípulo de Nicolás Achúcarro e Santiago Ramón y Cajal, ganhador do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1906.

A doença de Lafora é ultrarrara, uma das formas mais graves de epilepsia humana, síndrome causada por mutações nos genes EMP2A ou EMP2B. É devastadora para pacientes e seus familiares.

Doenças ultrarrara afetam apenas 0,1 pessoas em cada 2 mil. Geralmente, são crônicas e progressivas ou incapacitantes.

Normalmente, a doença de Lafora não se manifesta até a adolescência. As crianças crescem sem problemas, até começarem as convulsões.

Um grupo chamado Lafora Epilepsy Cure Initiative (LECI), formado por cientistas, médicos e empresas de várias nacionalidades, tenta encontrar uma cura, mas os tratamentos ainda são paliativos, para reduzir as convulsões.

Três empresas comandam pesquisas atualmente.

A Ionis Pharmaceuticals, de biotecnologia, com sede em Carlsbad, na Califórnia (EUA), é especializada na descoberta e desenvolvimento de terapias direcionadas ao ácido ribonucleico (RNA).

Foi essa corporação que desenvolveu o Spinraza (Nusinersen), para tratamento da atrofia muscular espinhal (AME). Também é responsável pelo Tegsedi (Inotersen) – indicado para o tratamento de polineuropatia de fase 1 ou 2 em adultos com amiloidose hereditária por transtirretina (hATTR) – e pelo Waylivra, usado como adjuvante da dieta em doentes adultos com síndrome de quilomicronemia familiar (SQF) geneticamente confirmada e com risco elevado de pancreatite, cuja resposta à dieta e à terapêutica de redução de triglicerídeos demonstrou ser inadequada.

A Enable Therapeutics, também no Estados Unidos, em Massachusetts, e a Maze Therapeutics, em South San Francisco, na California. estudam terapias diferentes e complementares.

As três empresas trabalham de maneira colaborativa – com pesquisadores de universidades e institutos de saúde – na busca de uma cura para a doença de Lafora.

A Ionis Pharmaceuticals não tem representantes no Brasil. O #blogVencerLimites fez contato com o departamento de comunicação da empresa nos Estados Unidos, mas não houve resposta.

Um grupo no Facebook reúne pessoas e especialistas envolvidos com a doença no Brasil (clique aqui para conhecer).

