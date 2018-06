Airbnb cria 21 novos critérios de acessibilidade para imóveis anunciados Filtros podem incluir informações sobre a entrada da acomodação, recursos nos cômodos, equipamentos instalados no banheiro, situação das áreas comuns e no estacionamento. Plataforma adquiriu, no ano passado, uma startup de viagens fundada por dois amigos que têm atrofia muscular espinhal. No Brasil, decreto que entrou em vigor neste mês regulamenta a acessibilidade em hotéis e pousadas.