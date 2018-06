Almoço internacional com os Chefs Especiais

———-

A sede do Instituto Chefs Especiais, no bairro de Higienópolis, em São Paulo, fervilhou com a preparação de um almoço, também especial, servido nesta quinta-feira, 16. Para abrir o apetite, drinks (sem álcool) e, no cardápio, carne, aspargos e arroz (somente quem provou sabe como estava bom). Enquanto tudo era feito, um massagista capacitado pelo instituto relaxava os convidados.

O evento foi realizado para mostrar, mais uma vez, que existem muitas formas de inclusão e que a gastronomia pode ser transformadora. E também para receber representantes da organização mundial Ashoka – empresários, investidores e empreendedores (alguns estrangeiros) -, que vieram conhecer de perto os Chefs Especiais.

“Cozinhar é transformar. Não são apenas os ingredientes que viram refeições. As pessoas também mudam muito nesse processo. É uma atividade que dá autonomia. Queremos sempre que nossos alunos conheçam um mundo diferente daquele em que estão acostumados a viver. Por isso, convidamos chefs e pessoas que trabalham na área para conhecer o projeto”, diz Simone Berti, para explicar o conceito aplicado no trabalho realizado com jovens que têm Síndrome de Down desde 2006, quando ela e o marido Márcio criaram o Instituto Chefs Especiais. Cada aula tem, em média, 15 alunos. Com a ajuda de voluntários, eles aprendem receitas práticas, feitas com ingredientes simples e acessíveis, para que possam reproduzir em casa.

Simone Berti é ‘fellow’ do programa ‘Mais Saúde’ (Making More Health), iniciativa global conjunta da Boehringer Ingelheim com a Ashoka, criada em 2010, que combina valores sociais e empresariais em soluções para grandes desafios mundiais de saúde. A meta é potencializar ideias inovadoras e novos empreendedores, estimulando a colaboração entre empresas e ONGs.

Além do Instituto Chefs Especiais, fazem parte da rede do programa ‘Mais Saúde’ no País: Fernando Botelho, com o projeto F123; Gisela Solymos, representando o Centro de Recuperação e Educação Nutricional (CREN), e João Paulo Ribeiro, do Horas de Vida.

