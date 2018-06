Alunos da rede pública de Santos aprendem Libras

Beatriz Vitória Vieira, de 7 anos, cursa o segundo ano do ensino fundamental na Unidade Municipal de Educação (UME) Auxiliadora da Instrução, no bairro do Estuário, em Santos, litoral sul de SP. A menina é surda e está sempre acompanhada por Thaís Lorenzo Vasconcelos Silva, intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), também surda, enviada pela prefeitura para auxiliar na inclusão da estudante e na integração dela com os colegas.

Atualmente, 27 estudantes surdos são acompanhados por 23 intérpretes de Libras na escolas municipais da cidade. Em algumas unidades, há mais de um aluno com deficiência auditiva em cada sala.

Para melhorar a comunicação entre alunos surdos e ouvintes, estudantes do programa ‘Escola Total’, mantido pela Secretaria de Educação (Seduc), estão recebendo desde o começo deste ano aulas da Língua Brasileira de Sinais.

Nove educadores surdos ministram as aulas para todos os alunos, com ou sem deficiência auditiva, fortalecendo a inclusão por meio de experiências de reais de comunicação por sinais. Palavras do cotidiano e frases simples como “Bom dia’, ‘Boa tarde’, ‘Oi’, ‘Obrigada’, ‘Desculpe’, ‘Por favor’, ‘Posso ir ao banheiro’, ‘Posso tomar água?’ e Vamos brincar?’ são ensinadas a todos.

O projeto abrange quatro unidades municipais de educação. Além da UME Auxiliadora da Instrução, fazem parte o Centro de Atividades Integradas (Cais) Professor Milton Teixeira, na Vila Mathias; a ONG Vidas Recicladas, no Macuco, e a Unidade Municipal de Educação Especial (UMEE) Professora Maria Carmelita Prost Vilaça, na Ponta da Praia.