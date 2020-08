Amazon abre inscrições para o Prêmio Alexa de Acessibilidade

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Estão abertas as inscrições para o ‘Prêmio Alexa de Acessibilidade’. A iniciativa criada em parceria com a AACD, a Fundação Dorina Nowill para Cegos e o Instituto Jô Clemente reconhece o trabalho de desenvolvedores que criam recursos (skills) específicos para o dispositivo e voltados à autonomia das pessoas com deficiência por meio da inteligência artificial.

O vencedor leva R$ 10 mil, um Echo Studio e pode escolher uma ONG entre as pré-selecionadas para receber uma doação de R$ 50 mil. O segundo lugar ganha R$ 5 mil, um Echo Show 8 e também seleciona uma ONG para receber R$ 35 mil. Para o terceiro colocado, o prêmio dá um Echo Show 8, um Echo, um kit de casa inteligente, e ele escolhe uma ONG para receber R$ 15 mil.

Usabilidade, qualidade do desenvolvimento, design, experiência do usuário e impacto na vida de pessoas com deficiência são alguns critérios de avaliação. Desenvolvedores de dez skills vão apresentar suas propostas para um júri formado pela Amazon, ONGs parceiras e pessoas com deficiências.

Inscreva-se no PremioAlexa.com.br. Os primeiros 300 inscritos vão receber um Echo Dot.

