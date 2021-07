Ameaça aos empregos das pessoas com deficiência ganha força na pandemia

O pandemia de covid-19 está ampliado as barreiras para a criação de empregos e provocando demissões de pessoas com deficiência desde o ano passado. O alerta é feito pela Fundação Dorina Nowill para Cegos, que mantém um programa de inclusão no trabalho voltado a profissionais com deficiência visual ou com baixa visão. Em 2020, a instituição intermediou a contratação de 60 trabalhadores. Em 2019 foram 116, quase o dobro.

“A Lei de Cotas (nº 8213/1991), que completou 30 anos em 24 de julho, torna-se ainda mais relevante neste momento”, diz a Fundação.

De acordo com o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), 45 mil trabalhadores com deficiência perderam seus empregos em 2020, mesmo com a vigência do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda (Lei nº 14.020), que proibiu, entre julho e dezembro, as demissões das pessoas com deficiência.

“Neste momento, as pessoas trabalham sem essa proteção legal, que garantia a empregabilidade”, ressalta a Fundação Dorina. De janeiro do ano passado até abril de 2021, foram extintas 28.551 vagas para pessoas com deficiência.

