Anhanguera oferece bolsas de estudos para pessoas com deficiência

A universidade Anhanguera recebe inscrições até o dia 30 de dezembro para bolsas de estudos voltadas a pessoas com deficiência no ensino a distância. São 250 vagas específicas para atletas com deficiência de todo o País.

Os cursos têm o mesmo currículo e diploma da graduação presencial, com disciplinas disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Não há vagas no cursos da área de Saúde.

O programa foi desenvolvido em parceria com a Educafro, instituição que promove a inclusão em especial da população afrodescendente e, também, de pessoas com poucos recursos financeiros. O grupo ainda luta pela promoção da diversidade no mercado de trabalho, defesa dos direitos humanos, combate ao racismo e todas as formas de discriminação.

Interessados podem conferir a relação completa de cursos e fazer a inscrição do vestibular na página vestibulares.br.

Quem for aprovado deve apresentar no ato da matrícula: laudo médico que comprove a deficiência, declaração que confirme a prática esportiva e documento de comprovação de associação ao Educafro.