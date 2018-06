Apae de São Paulo e Fundação Gol de Letra firmam parceria

O aniversário de 56 anos da Apae de São Paulo, comemorados na última terça-feira, 4 de abril, marcou a reinauguração da sede da instituição, na Vila Clementino, e também a assinatura de um termo de parceria com a Fundação Gol de Letra.

A meta desenvolver oficinas esportivas para pessoas com deficiência intelectual. O #blogVencerLimites vai publicar em breve uma reportagem especial contando todos os detalhes sobre essa parceria.

Ampliação – A reforma do prédio na Rua Loefgren, nº 2109, aumentou a capacidade de atendimento da Apae de São Paulo, de 15 para 25 salas, com aprimoramento dos recursos de acessibilidade e a implementação de uma tríade de serviços de inclusão, todos no mesmo espaço, abrangendo educação, socioeducação e envelhecimento – transferido do Itaim para o edifício central -, e permitindo um convívio intergeracional.