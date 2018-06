Aplicativo alerta pessoas com deficiência auditiva sobre situações de emergência

‘Hearing Aid’ é um aplicativo para smatphones que alerta pessoas com deficiência auditiva sobre situações de emergência, como sirenes de ambulâncias, viaturas da polícia e dos bombeiros, alarmes de incêndio e detectores de fumaça.

Criado pelo grupo Grey, em parceria com a Singapore Association for the Deaf, o app processa sons do ambiente e transforma em notificações visuais e vibrações, que duram aproximadamente 20 segundos. É possível também customizar outros alarmes, criando um banco de dados com notificações.

No Google Play Store, o Hearing Aid custa R$ 2,13. Não encontrei versões para iOS e Windows Phone.

