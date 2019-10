Aplicativo divulga programação cultural acessível para pessoas com deficiência

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

A oferta de eventos culturais com acessibilidade para pessoas com deficiência ainda é muito limitada no Brasil. E, quando estão em cartaz, as informações sobre essas atividades chegam a um pequeno grupo, muitas vezes sem detalhar quais recursos estão incluídos.

Para tentar suprir essa demanda, dar visibilidade a museus, teatros, cinemas, circos, bibliotecas e qualquer outra manifestação acessível, a ONG Escola da Gente desenvolveu o aplicativo ‘Vem CA’ (Android e iOS).

Com alcance nacional, gratuita e acessível, a plataforma mostra para pessoas com e sem deficiência o que, quando, onde e com quais ferramentas de acessibilidade a atividade foi montada.

O usuário pode pesquisar sobre espetáculos de teatro com interpretação em Libras (Língua Brasileira de Sinais), exposições que garantem circulação e autonomia para quem usa cadeira de rodas, sessões de filmes com audiodescrição e muito outros itens.

No total, é possível cadastrar 12 tipos de atividades culturais, com até 12 recursos de

acessibilidade, entre os quais também estão assento acessível, guia acessível, banheiro acessível, elevador, rampa, gratuidade, legendas, Libras tátil, linguagem simples, piso tátil, publicações acessíveis e visita tátil.

O aplicativo tem mecanismo de leitura das funções para pessoas cegas, conteúdo em Libras, definição de cores de contraste para ajudar quem tem daltonismo, navegabilidade simplificada, botões maiores, pode ser manuseado com apenas uma mão, tem descrição das imagens e ícones visuais de busca para facilitar a compreensão de usuários com deficiência intelectual, psicossocial ou dificuldades para compreender informações.

O ‘Vem CA’ recebeu recursos por meio das leis de incentivo à cultura do Ministério da Cidadania e da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, com patrocínio das empresas Itaú, MRS Logística, Oi, White Martins e Wilson Sons, além de apoio da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, Associação Nacional dos Procuradores da República, Ashoka Empreendedores Sociais, Baptista Luz Advogados, Fundação Pedro Jorge e Oi Futuro.

É um desdobramento dos projetos culturais da Escola de Gente, entre os quais se destaca o grupo de teatro ‘Os Inclusos e os Sisos’, criado na ONG em 2003 pela atriz e

apresentadora Tatá Werneck, que já se apresentou para mais de 100 mil pessoas, sempre com temáticas da inclusão e com acessibilidade.

