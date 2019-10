Aplicativo ensina termos de educação profissional em Libras

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

O aplicativo SENAI Libras, disponível para Android e iOS, desenvolvido por professores e instrutores do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, apresenta termos da educação profissional em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

O glossário tem atualmente 100 verbetes de sete áreas da tecnologia e deve chegar a 650 termos até o fim do ano.

De acordo com o Senai, o software complementa as aulas presenciais com intérpretes de Libras e foi validado por diversos usuários surdos, além de especialistas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

O aluno busca o termo que deseja aprender ou traduzir e um avatar ensina os movimentos das mãos, a expressão facial e corporal.

Segundo a instituição, desde 2007, aproximadamente 14 mil pessoas com deficiência são matriculadas em suas escolas todo ano, totalizando 200 mil alunos com deficiência no período.

