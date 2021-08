Aplicativo inédito e gratuito apoia pessoas estomizadas

Já está disponível para download e instalação a versão em português do aplicativo EstomAtiva, lançado pela empresa dinamarquesa Coloplast. O Brasil é um dos países escolhidos pela companhia para o lançamento mundial do app, em Android e iOS. De acordo com a multinacional, aproximadamente 120 mil pessoas usam bolsa de estomia no País.

Estoma é uma abertura na barriga feita em cirurgia para trazer uma extremidade do intestino até a superfície do abdômen, o que permite expelir fezes ou urina em uma bolsa. Essa bolsa precisa ter formato, tamanho e características específicas, além de ser confeccionada em material correto. O uso da bolsa é necessário para pessoas que enfrentam doenças, malformações ou tiveram perfurações por tiros ou facadas.

O app permite acompanhar mudanças no estoma, registrar vazamentos, se a bolsa está cheia e a quantidade de trocas de bolsas na semana.

Quando a bolsa fica cheia ou vaza, é preciso colocar uma nova. Há modelos de peça única e de duas peças. Na peça única, a bolsa e a barreira, parte com adesivo que prende a bolsa ao corpo, ficam ligadas. Com duas duas peças, a bolsa é acoplada a essa barreira, que fica presa ao corpo com adesivo, o que reduz a troca da barreira e evita irritações na pele.

O app também permite estabelecer objetivos e acompanhar essa evolução, além de dar dicas sobre atividades físicas, nutrição e dietas. Todas essas funcionalidades, diz a Coloplast, apoiam o usuário no dia a dia e ampliam as informações para apresentação nas consultas médicas.

Além disso, o usuário com dúvidas sobre o estoma, uso das bolsas, qual modelo comprar e como impedir vazamentos pode marcar essas informações no aplicativo. Em até cinco dias, a Coloplast entra em contato para dar as orientações.

