Aplicativo para pessoas com deficiência visual leva acessibilidade a compras com cartão

Chega às lojas virtuais (Google Play e Apple Store) até dezembro um aplicativo de acessibilidade em pagamentos com máquinas de cartão para pessoas cegas, com baixa visão ou outras deficiências visuais.

RayPay, app gratuito que o usuário instala no smartphone, transfere para áudio as informações contidas no QR code, como valor da compra, tipo de cartão (débito ou crédito) e possibilidades de parcelamento, visualizadas na tela da maquininha usada em estabelecimentos comerciais e também por entregadores.

O projeto desenvolvido no Rio de Janeiro por Nilo Sheeny, empreendedor de 38 anos, e mais cinco pessoas, começou a ganhar forma no ano passado com a participação do grupo em um programa de aceleração do Instituto Oi Futuro.

Foram seis meses de trabalho até a inscrição no Labora + Sebrae, iniciativa do Oi Futuro com o Sebrae RJ para fortalecer o empreendedorismo de impacto social e colocar a tecnologia a serviço da inclusão, da diversidade e da sustentabilidade. A primeira edição impulsionou 13 startups. O projeto RayPay ficou entre os três melhores.

Para saber mais, acesse a página do programa Labora + Sebrae (clique aqui).

