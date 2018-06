Aplicativo para reabilitação de crianças com deficiência tem versão gratuita

———-

“Todas as crianças aprendem no dia a dia, brincando, participando de atividades, em casa, na escola, em diversos ambientes. Para a criança com deficiência, esse aprendizado muitas vezes precisa de orientações específicas e de um acompanhamento especializado”, diz Régis Nepomuceno, terapeuta ocupacional e criador do aplicativo ‘Minha Rotina Especial’, lançado em 2015.

Uma versão gratuita do app foi liberada para tablets. É o ‘Minha Rotina Lite’ (iOS e Android), que também permite organizar as atividades das crianças, com fotos personalizadas e instruções em áudio, mantendo o arquivo registrado. Na versão free, o usuário consegue cadastrar a rotina de somente um usuário e, segundo a empresa, é ideal para famílias.

Na versão paga é possível cadastrar vários usuários e acessar relatórios, o que o torna uma importante ferramenta para clínicas, escolas e terapeutas.

Palestra – Uma oportunidade de entender mais sobre a reabilitação de crianças com deficiência é a palestra que será ministrada pelo terapeuta em São Paulo, neste sábado, 9, às 18h30, na Rua Maestro Cardim, nº 1.170, no Paraíso.

O tema é ‘Reabilitação além da clínica, inclusão além da escola: ligando contextos’. Para participar é preciso se inscrever pelo e-mail saopaulo@inclusaoeficiente.com.br. As vagas são limitadas.

Régis Nepomuceno é um dos sócios da Inclusão Eficiente, empresa especializada em consultoria e qualificação de profissionais nas áreas de educação inclusiva e reabilitação infantil.

———-