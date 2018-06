Aprenda a fotografar sem enxergar

———-

“Fotografar é colocar na mesma linha a cabeça, o olho e o coração”. A frase de Henri Cartier-Bresson, considerado por muitos como pai do fotojornalismo, resume de forma precisa a união de sentimentos na arte de fotografar. Essa mistura de sentidos será abordada pelo fotógrafo Teco Barbero nesta segunda-feira, 16, em uma oficina gratuita no Memorial da Inclusão.

No curso, que terá duração de três horas – das 10h às 13h -, os alunos, com ou sem deficiência visual, terão os olhos vendados, para que os outros sentidos sejam estimulados no momento da captura da imagem.

A oficina, para aproximadamente 20 pessoas, ocorre durante a exposição ‘A Arte da Virada’, com 12 fotografias feitas por de pessoas com deficiência, em cartaz até o dia 27 de novembro.

Haverá na terça-feira, 17h, entre 14h às 16h30, outra oficina, desta vez para pessoas têm contato próximo com a fotografia e buscam aprimorar seus conhecimentos sobre equipamentos.

E no dia 18, das 14h às 16h30, a jornalista e pesquisadora Tina Fonseca apresenta conceitos e práticas expositivas de fotografias acessíveis.

SERVIÇO:

Oficina de fotografia para pessoas com e sem deficiência

Professor: Teco Barbero

Data: 16 de novembro

Horário: das 10h às 13h

Local: Memorial da Inclusão

Endereço: Rua Auro Soares de Moura Andrade, 564 – Portão 10 – Barra Funda, São Paulo/SP

Visitas agendadas: memorial@sedpcd.sp.gov.br ou (11) 5212-3727

Entrada gratuita

———-