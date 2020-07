Arquiteta cria totem universal de álcool em gel

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

A arquiteta e empresária Claudia Taitelbaum criou um totem de álcool em gel que pode ser usado por pessoas com e sem deficiência. O dispositivo elaborado com base no conceito do desenho universal, lançado nesta semana, foi testado e aprovado por usuários em cadeiras de rodas e outras restrições de mobilidade.

O equipamento é produzido em MDF (Medium-Density Fiberboard), uma placa de fibra de madeira de média densidade, tem um círculo com acionamento automático por sensor e um dispensador que derrama a quantidade necessária do álcool para higienização das mãos. O totem tem 1,1m de altura.

A principal característica do dispositivo é que o usuário não precisa encostar em nenhum ponto do equipamento. Com a pandemia da covid-19 e as medidas de prevenção ao coronavírus, estabelecimentos comerciais, prédios públicos e privados que estão abertos colocam na entrada frascos de álcool em gel ou torres com o produto que exigem acionamento de pedal. Essa configuração torna o mecanismo inacessível para quem é paraplégico, tetraplégico, tem membro inferior amputado, usa cadeira de rodas por ter dificuldades de mobilidade nas pernas e nos pés ou cria dificuldades para pessoas com problemas de equilíbrio.

Homem em cadeira de rodas coloca a mão direita no círculo que aciona um dispensador automático de álcool em gel. O círculo tem uma iluminação. O homem usa uma máscara transparente de proteção.

Claudia Taitelbaum é uma das principais referências na criação e produção de expositores para o varejo. Durante a pandemia, sua empresa, Exhimia, já produziu, comercializou e doou 30 mil máscaras de proteção facial com visor, além de totens de álcool gel e mais de mil barreiras de proteção para supermercados, hospitais, shoppings e outras empresas.

“O impacto em nosso negócio foi imediato. Com o comércio fechado, lançamentos cancelados e nossos clientes sem verba em virtude das perdas financeiras, perdemos muito de nosso faturamento. Parte dos pagamentos foi protelado, o que acabou nos fazendo repensar estratégias”, diz a empresária.

“Começamos a receber pedidos de orçamento de máscaras com elásticos ou espumas e substratos moles, o que não me agradava”, comenta Claudia. A partir dessa demanda, sua equipe de engenheiros desenvolveu um modelo de máscara de proteção facial com visor ideal, a chamada face shield, feita de PETG, material mais grosso e superior ao acetato ou PVC, com 0.7 milímetros de espessura, acima do mínimo recomendado pela Anvisa (0.5 milímetros), mecanismo ‘sobe-desce’ articulado e três tamanhos (adultos, infantil e bebês).



Em março, o orçamento total da Exhimia destinado para os produtos de combate à covid-19 representava 13%. Em junho, saltou para 72%. Com a guinada na diretriz da empresa, a arquiteta conseguiu manter a fábrica ativa, evitou demissões e contratou novos funcionários.

