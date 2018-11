Arquiteta desenvolve projeto para melhorar acessibilidade em Gramado

A arquiteta Bertha Zanatta aguarda desde janeiro uma resposta sobre o estudo que apresentou à Prefeitura e à Câmara de Vereadores de Gramado (RS), no qual avalia os problemas de acessibilidade do município e sugere soluções.

“É urgente fazer a atualização de nossas estruturas físicas e tornar Gramado uma cidade mais acessível, única, diferenciada e até mesmo referência nacional como destino turístico realmente inclusivo”, diz a especialista. “Não oferecer acessibilidade é discriminação. E discriminação é crime”, afirma a arquiteta.

Município do interior do Rio Grande do Sul, a 115 quilômetros de Porto Alegre, Gramado recebe anualmente um dos mais prestigiados festivais de cinema do mundo.

“Nossos espaços construídos, abertos ou fechados (calçadas ou edifícios), apesar das determinações legais, continuam sendo excludentes e deficientes, não permitem que todas as pessoas possam utilizá-los em igualdade de condições”, ressalta Bertha.

Em seu estudo, a arquiteta pontou a importância de reforma imediata de calçadas, a implementação de espaços acessíveis para embarque e desembarque de passageiros do transporte público e veículos coletivos também acessíveis

Bertha Zanatta detalhou os problemas em edifícios públicos, como a própria sede da Prefeitura e da Câmara, escolas e centros de cultura, além dos pontos turísticos.

SOLUÇÕES – “Sugere-se a criação de uma comissão permanente de acessibilidade, composta por membros das secretarias municipais de Planejamento Urbano, Trânsito, Obras, Governança e Turismo, representantes de entidades de classe e das associações de pessoas com deficiência”, alertou a arquiteta.

RESPOSTA – A Prefeitura de Gramado afirma que segue a legislação vigente, mas destacou a dificuldade em adaptar prédios antigos, alguns com 50 ou 100 anos de existência. Em nota enviada ao #blogVencerLimites, a administração não comentou o estudo da arquiteta Bertha Zanatta e nem informou se os projetos apresentados pela especialista serão avaliados para implementação.

Confira a íntegra da nota.

“Gramado completa 64 anos da sua emancipação política e administrativa no dia 15 de dezembro. Seu primeiro Plano Diretor é de 1975, anterior, portanto, a dispositivos como os previstos no Estatuto da Cidade, de 2001, que exigem a legislação para os municípios brasileiros.

Hoje, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Gramado (Lei 2497, de 2006, com alterações) disciplina o desenvolvimento urbano e rural do Município – inclusive relacionado à construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos e residenciais plurifamiliares e os destinados ao uso comercial, que devem ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Normas previstas como na Lei Federal 10.098, de 2000, e na NBR 9050, de 2004, da ABNT, também são seguidas.

Recentemente, dois decretos federais (9296, de 2018, e 9451, de 2018) introduziram novas orientações sobre acessibilidade em hotéis, pousadas e estruturas similares, fixando regras para empreendimentos em fase de aprovação e prazos de adequação para construções mais antigas.

Pelo exposto, a Prefeitura de Gramado afirma seu compromisso com os preceitos legais, relacionados ao tema recursos de acessibilidade no Município.

Um exemplo: 11 mil metros de passeios públicos construídos com piso tátil e mais 15 mil metros em construção. Outro exemplo: hotel no centro da cidade.

Contudo, cabe ressalvar antigos prédios construídos antes dos atuais regramentos, alguns com mais de 50 anos e outros quase centenários, sujeitos a irregularidades diante das novas legislações.

Com aproximadamente 32 mil habitantes, a cidade recebe anualmente ao redor de 6,5 milhões de visitantes.

Entre suas atrações permanentes, conta com uma excelente gastronomia, rede hoteleira, chocolates caseiros, museus e atrativos naturais.

Como destaque, eventos como a tradicional Festa da Colônia, Festival de Cinema e o Natal Luz, este em plena atividade até o mês de janeiro de 2019″.

