Arte e inclusão na cidade de São Paulo

Setembro tem amplo significado para as pessoas com deficiência no Brasil. É o mês em que celebramos o Dia do Teatro Acessível (19), o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21), Dia do Nacional do Surdo (26) e o Dia Mundial da Língua de Sinais, comemorado nesta terça-feira, 10. Também é o mês de aniversário do #blogVencerLimites, que completa 7 anos nesta quarta-feira, 11.

É habitual que o mês de setembro esteja repleto de eventos para marcar as demandas das pessoas com deficiência. O debate ganha mais força para destacar a importância da diversidade e da inclusão na educação, no trabalho, no lazer, no esporte, na cultura, em todos os setores da sociedade. A máxima ‘Nada Sobre Nós Sem Nós’ recebe mais atenção.

Apesar do esforço coletivo, a redoma que mantém o universo da pessoa com deficiência na invisibilidade ainda prevalece. É um cercado que impede a observação mais abrangente e aprofundada da sociedade sobre o que significa ter deficiência e, principalmente, sobre a fragilidade inerente ao ser humano.

Para quebrar essa redoma, a cidade de São Paulo – que tem uma rica programação cultural e uma população, com e sem deficiência, sempre em busca de atrações e manifestações artísticas – promove entre os dias 17 e 22 de setembro o ‘Sem Barreiras – Festival de Acessibilidade e Artistas com Deficiência’.

O evento é organizado pela Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Cultura (SMC) e da Pessoal com Deficiência (SMPED), com apoio de Casa das Rosas, IMS, Itaú Cultural, Japan House, Masp, Sesc e SESI, que integram a Paulista Cultural, além de outras instituições da cidade, como APAA, Bike Tour SP, Centro Cultural Banco do Brasil, Cia Teatral Olhos de Dentro, Instituto Tomie Ohtake, MIS, Museu do Futebol, Sala São Paulo, Santa Marcelina Cultura, SP Escola de Teatro, Tom Brasil e o website Aplauso Brasil, primeiro do País voltado ao teatro.

“A meta é divulgar o importante trabalho de artistas com deficiência, trazendo reconhecimento e visibilidade para cada um. Por meio da cultura, a deficiência pode ser vista e entendida de uma outra forma, valorizando o potencial de cada pessoa. O trabalho desses artistas vai mudar a visão sobre o tema para muitas pessoas, além de incentivar e despertar o artista adormecido em tantas outras, que por conta de alguma deficiência, se sentem anuladas e desanimadas”, explica o secretário da Pessoa com Deficiência, Cid Torquato.

O festival nasceu da experiência com o Programa Cultura Inclusiva e vai fazer parte do calendário da cidade para formar uma rede de artistas, atrair novos talentos e apresentar esses trabalhos.

Outra proposta é estimular a imprensa a usar os símbolos de acessibilidade comunicacional – Libras, audiodescrição e legendas – na divulgação de toda a programação cultural da cidade.

“Os guias das agendas culturais da cidade não divulgam a acessibilidade em suas programações. A inserção dos símbolos na divulgação dos eventos acessíveis facilita a vida das pessoas com deficiência que buscam por essas informações”, diz Cid Torquato. “Queremos chamar a atenção da imprensa, falando sobre a falta que faz o uso dos símbolos comunicacionais. Sabemos que boa parte das instituições culturais da cidade já trazem programações acessíveis e isso tem que estar claro nos guias e roteiros culturais”, reforça o secretário.

PROGRAMAÇÃO – São mais de 100 atrações (clique aqui para acessar a programação completa), com circo, contação de história, dança, debates, exposições, intervenções, música, oficinas, palestras, passeios, performances, poesia, teatro e visitas monitoradas.

“A experiência que tivemos na última edição da Virada Cultural deixou clara a importância da acessibilidade nos eventos, além de sua divulgação. Foram 23 palcos, 71 espetáculos acessíveis com tradução em Libras e grande participação de pessoas com deficiência”, diz o secretário de Cultura, Alê Youssef.

MULHERES COM DEFICIÊNCIA – A exposição fotográfica ‘Femina Aurea’, que abre a semana do festival, coordenada por Ana Vitória Maia Fonseca, tem imagens em preto e branco de mulheres com deficiências.

A mostra retrata a beleza dos corpos estereotipados e apagados da estética social por suas limitações e imperfeições. fomentar profundos questionamentos e discussões sobre o padrão estético corporal considerado normal, agradável, belo e aceitável na sociedade contemporânea.

MÚSICA – No dia 20, a partir das 21h, o Auditório do Ibirapuera recebe um show de Yzalú, Rashid e Billy Saga, tudo com recursos de acessibilidade.

Documento Clique aqui para baixar o Livreto em PDF do ‘Sem Barreiras – Festival de Acessibilidade e Artistas com Deficiência’ PDF

