Exposição tem obras de Tarsila do Amaral reproduzidas por pessoas com deficiência

Está em cartaz no Memorial da Inclusão, em São Paulo, até o dia 26 de abril, a exposição ‘Arte Eficiente: Tarsila do Amaral’. São 19 telas, duas esculturas e um mosaico de placas de imãs com releituras de obras da artista brasileira, produzidas por pessoas com deficiência física e intelectual do Centro de Desenvolvimento Social, Educacional e Cultura Bem-me-Quer.

Entre os destaques estão ‘Abaporu’, ‘A Negra’ e ‘O Mamoeiro’, recriadas em tinta acrílica e argila. A mostra tem ainda esculturas táteis, telas interativas, audiodescrição e legenda com caracteres ampliados e painéis em braile.

SERVIÇO:

Exposição ‘Arte Eficiente: Tarsila do Amaral’

Data: até 26 de abril (de segunda a sexta-feira)

Horário: das 10h às 17h

Local: Memorial da Inclusão – Sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo

Endereço: Av. Auro Soares de Moura Andrade, 564 – Portão 10 – Barra Funda – São Paulo/SP

Visitas agendadas: memorial@sedpcd.sp.gov.br ou (11) 5212-3727

Entrada gratuita

Saiba mais – Inaugurado no dia 3 de dezembro de 2009, o ‘Memorial da Inclusão: os Caminhos da Pessoa com Deficiência’ tem o propósito de reunir em um só espaço fotografias, documentos, manuscritos, áudios, vídeos e referências aos principais personagens, às lutas e às várias iniciativas que incentivaram as conquistas e melhores oportunidades às pessoas com deficiências. Aborda cada uma das quatro deficiências – auditiva, visual, intelectual e física. Apresenta atrações como a Sala Preparatória dos Sentidos, um local escuro com painéis de texturas diversas, alteração de temperatura e sensores sonoros e olfativos.

