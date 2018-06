Arte para cego ver e fazer

Alunos do Instituto de Cegos Padre Chico tiveram o primeiro contato com a adaptação de pinturas e outros trabalhos de arte visual em uma oficina organizada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo (SEDPcD) no Memorial da Inclusão.

Os estudantes, de 13 e 18 anos, aprenderam técnicas para a produção de móbile tátil com texturas inspirado na obra ‘Tapete Voador’, de Alex Flemming, usando cola, tesoura, tecidos, papel camurça, EVA, papel micro-ondulado, fio de nylon e miçangas.

A oficina foi ministrada pela artista Marina Baffini, especialista em acessibilidade cultural e responsável pela reprodução tátil de 12 obras do acervo do Sesc (Santana, Bom Retiro e Ipiranga) que integram a mostra ‘INCLUA-ME – Arte e Cultura para Todos’, em cartaz no Memorial da Inclusão até o dia 28 de março.

A exposição tem uma fotografia da obra original e a adaptação tátil da mesma obras, reproduzida com lixa, couro, emborrachados, papelão, tinta e plástico. Todos os trabalhos também têm audiodescrição.

SERVIÇO

Exposição: ‘INCLUA-ME – Arte e Cultura para Todos’

Data: até 28 de março

Horário:

– segunda à sexta-feira – 10h às 18h

– sábados – 13h às 17h

Local: Memorial da Inclusão (sede da SEDPcD)

Endereço: Avenida Auro Soares de Moura Andrade, nº 564, portão 10, Barra Funda, São Paulo/SP

