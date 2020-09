Articulação nacional publica manifesto pelos direitos das pessoas com deficiência

Ouça essa reportagem com Audima no player acima, acione a tradução do texto em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

Um movimento de articulação nacional formado por mais de 30 instituições públicas e privadas, além de ao menos 100 pessoas que atuam no setor, publicou um manifesto pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil.

Na publicação, o movimento pede monitoramento da implementação da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência no Brasil, promoção e regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (n° 13.146/2015), defesa da Lei de Cotas (n° 8.213/1991), ampliação do Benefício de Prestação Continuada (BPC), a implementação da avaliação biopsicossocial da deficiência, que está prevista na LBI, além da redução dos riscos da pandemia sobre a população com deficiência.

“O movimento tem como objetivo colocar definitivamente as pessoas com deficiência como prioritárias na agenda política nacional”, diz o manifesto.

“Neste momento de pandemia, de crise, quando direitos duramente conquistados nas últimas décadas estão sofrendo ameaças de retrocesso, estamos juntos para protegê-los, valorizá-los e divulgá-los, no sentido de garantir uma sociedade mais justa e inclusiva para as pessoas com deficiência”, destaca a publicação.

Quem quisar saber mais sobre o movimento e também fazer parte da articulação pode entrar em contato pelo email cid@torquato.org.

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido pela Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais gravada pelo intérprete e tradutor Gabriel Finamore.

