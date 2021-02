Artistas com deficiência promovem reflexões sobre a acessibilidade em projeto do Sesc

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

Três artistas com deficiência são destaques no projeto ‘Sesc Cultura ConVIDA!’, que exibe dez mostras temáticas online e gratuitas. A programação tem mais de 100 atrações. Um dos temas é a acessibilidade.

“Levamos ao público a diversidade da produção cultural do País. São artistas de todas as regiões, com apresentações de artes cênicas, educativas, audiovisuais, podcasts, oficinas e apresentações musicais”, diz Marcos Rego, gerente de cultura do departamento nacional do Sesc.

Eu sou Mulher – Isabelle Passinho coordena o Coletivo de Mulheres com Deficiência do Maranhão. Seu repertório fortalece o empoderamento.

SelfishCÂMERA – Estela Lapponi, performer e videoartista paulistana, pesquisa o discurso cênico do corpo com deficiência, o relacional com o público e o trânsito entre as linguagens cênicas e visuais.

Só se fechar os olhos – O Coletivo Desvio Padrão é composto por artistas, técnicos e produtores cegos, videntes, surdos e ouvintes.

