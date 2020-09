Assassinato de jovem com deficiência pela polícia na África do Sul tem repercussão mundial

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Nathaniel Julius, adolescente de 16 anos que tinha síndrome de Down, foi assassinado com um tiro no peito, perto da própria casa, no bairro de Eldorado Park, em Johannesburg, na África do Sul. O crime foi cometido no dia 26 de agosto, em meio a um protesto por moradias. O jovem caminhava enquanto comia um biscoito e não participava da manifestação, mas foi abordado por dois policiais – o sargento SS Ndyalvane e o soldado C Whiteboy -, não conseguiu se comunicar com os agentes e foi morto no meio da rua.

Na primeira declaração oficial sobre o caso, autoridades locais afirmaram que o menino foi atingindo durante troca de tiros com membros de uma gangue. Os dois policiais estão presos e o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, expressou “tristeza”. No bairro onde Nathaniel morava houve revolta.

As circunstâncias que resultaram no assassinato de Nathaniel Julius provocaram reações de instituições brasileiras e internacionais de defesa das pessoas com deficiência.

“A Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down não pode deixar de manifestar seu repúdio à ação. O que a polícia não levou em consideração foi que Nathaniel não respondeu por causa de sua deficiência”, afirma em nota o presidente da FBASD, Antonio Carlos Sestaro.

“O assassinato do jovem Nathaniel demonstra a total falta de preparo daqueles policiais que, ao abordarem uma pessoa com deficiência, por desconhecimento e falta de compreensão, adotam medidas extremas, tirando a vida de um jovem. O caso demonstra que as pessoas com deficiência continuam tendo seus direitos fundamentais violados. E neste caso em particular, o direito a vida”, destacou Sestaro.

A nota da FBASD endossa as respostas ao crime da Down Syndrome International e da International Disability Alliance, além de outras organizações mundiais, que encaminham apelo ao governo da África do Sul, e de outros governos internacionais, um alerta para que os direitos das pessoas com deficiência sejam sempre observados, para assegurar todas as medidas de garantia desses direitos, seguindo a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

A comoção no país com o assassinato foi tão grande que o Ministro da Polícia do país, Bheki Cele, foi visitar a família de Nathaniel Julius em Eldorado Park, comunidade onde Nathaniel morava e onde acabou sendo morto pic.twitter.com/WVwfsRB8p2 — Observatório Internacional (@observint) August 28, 2020

He was 16 years old.

He was a son, brother…

He had Downs Syndrome.

He was a boy from Eldorado Park.

He was unarmed, holding a biscuit in his hand.

A boy who had the right to live and be free.

He mattered. He had a name – NATHANIEL JULIUS.#JusticeforNathanielJulius pic.twitter.com/bi0X5UnDYy — Sammy🦋 (@SamiraAli108) September 1, 2020

