Associação lança página sobre mercado da diversidade e LGBTQIA+ 'Publicidade para Todes', organizada pela IAB Brasil, tem vídeos, podcasts e textos com análises e dicas sobre demandas sociais, tendências e o comportamento organizacional em inclusão. Instituição faz parte de rede global e tem 230 associados no Brasil, entre empresas do mercado digital, de tecnologia, veículos, agências e anunciantes.