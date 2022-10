Associações fazem alerta sobre volta da poliomielite e a importância da vacina

“O Brasil recebeu o certificado de eliminação da poliomielite em 1994, mas 28 anos depois, há preocupação cada vez maior para o risco da volta da doença ao País”, dizem a AACD e a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), que organizaram um evento online, transmitido ao vivo nesta terça-feira, 25, com debates e alertas a respeito da cobertura vacinal e as consequências da reintrodução da doença sob a ótica da reabilitação.

“Pais e responsáveis precisam entender a importância das crianças terem um plano vacinal completo contra a poliomielite”, destacam as instiuições.

Foram dois temas principais. O primeiro, ‘A cobertura vacinal contra a pólio e possibilidade de retorno da doença ao Brasil’, teve participação de Isabella Ballalai (vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações), Ary Hadler (médico pediatra da AACD) e Elaine Araújo (paciente da AACD que teve pólio). Na segunda parte, ‘As consequências de voltarmos a ter a pólio no Brasil. A preocupante demanda de reabilitação que poderemos ter’, participaram Alice Rosa Ramos (superintendente de Práticas Assistenciais da AACD), Juarez Cunha (presidente da SBIm) e Helena Michelon (também paciente da AACD que teve pólio).

Desde 2015, o Brasil não cumpre a meta de vacinar 95% das crianças menores de cinco anos contra a poliomielite. Uma reportagem especial do Estadão, publicada no último dia 10 de outubro, chamou atenção para a relação entre o avanço da doença e o cenário precário do saneamento básico no País, o que aumenta a possibilidade de um novo surto e reacende o debate sobre a necessidade da imunização contra a doença.

Em 5 de outubro, o Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Saúde do Estado do Pará identificou o vírus da doença após isolamento viral em fezes na região.

Recentemente, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) fez um alerta para casos de cólera, poliomielite, covid-19 e varíola dos macacos na região. “A poliomielite causa paralisia e não há cura ou tratamento. Além dos Estados Unidos, que relataram um caso no início deste ano, Brasil, República Dominicana, Haiti e Peru correm risco muito alto de transmissão da pólio. Nossa região está sob pressão, e é por isso que devemos investir e fortalecer os sistemas de saúde”, frisou a presidente da instiuição, Carissa Etienne.

O vídeo do evento completo está publicado no canal da AACD no YouTube.