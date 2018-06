Atletas feridos na Maratona de Boston testam próteses

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Um evento realizado neste domingo, 6, na área de atletismo da Universidade Harvard, em Boston (EUA), reuniu pessoas que ficaram feridas e tiveram membros amputados após o atentado cometido em abril deste ano durante a Maratona de Boston. Dezenas de amputados correram com pernas protéticas. A ação foi organizada pela Challenged Athletes Foundation (CAF) e pela Össur, empresa de sistemas de ortopedia.

Todos os corredores foram acompanhados por fisioterapeutas. Os paratletas aprenderam como melhorar velocidade e equilíbrio, ampliar as funções das próteses e correr em diversas direções, entre outras tecnicas específicas.

Atentado – As explosões de duas bombas no dia 15 de abril, perto da linha de chegada da Maratona de Boston, mataram duas pessoas e deixaram dezenas de feridos. Os irmãos americanos de origem chechena Dzhokhar e Tamerlan Tsarnaev, de 19 e 26 anos, foram acusados de planejar e executar o atentado. Tamerlan morreu em tiroteio com a polícia no subúrbio de Boston e Dzhokhar está preso.

Com informações da AP e do Boston Herald.