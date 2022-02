Ator alemão lidera ação para resgatar pessoas com deficiência na Ucrânia

O ator e escritor alemão Samuel Koch lidera uma ação para resgatar pessoas com deficiência que não conseguem sair das áreas de guerra e regiões da Ucrânia atacadas pela Rússia.

“Uma pequena delegação, que inclui uma enfermeira, minha mãe, meu cunhado e um mecânico ortopédico, vai buscar, com transportes acessíveis, pessoas que não conseguem escapar da zona de guerra (crianças com deficiência, pessoas em cadeiras de rodas). Por favor, rezem por essa pequena missão”, publicou o artista neste domingo, 27, nas redes sociais da instituição Samuel Koch und Freunde e.V.

Kock também divulgou que sua instituição está arrecadando mantimentos para os refugiados.

Samuel Koch, de 34 anos, é tetraplégico. Ator, escritor e palestrante, faz parte do Nationaltheater Mannheim e está no elenco do programa de TV Wetten, dass..?.

Em 4 de dezembro de 2010, na cidade de Düsseldorf, tentou pular um carro em movimento e sofreu um acidente, fraturando a coluna, o paralisou seu corpo do pescoço para baixo.

“Nem sempre foi fácil, mas é possível. Não existe um manual de instruções universal para lidar com momentos difíceis e, como aprendi que o conselho também pode ser um golpe, não me vejo como um conselheiro. Se alguém quiser saber algo sobre o meu caminho, fico muito feliz em compartilhar”, diz Kock em seu website oficial.