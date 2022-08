Ator é acusado de ofender e discriminar casal com síndrome de Down em teatro

O ator e diretor Luciano Chirolli, de 60 anos, é acusado de discriminar e ofender duas pessoas com síndrome de Down dentro do TUCA – Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). O artista está no elenco do espetáculo ‘Longa Jornada Noite Adentro’, em cartaz na TUCARENA.

No último domingo, 21, a atriz Beatriz Campinho, de 25 anos, e o ator Ariel Goldenberg, de 41, assistiram à peça na sessão das 18h30. No encerramento, quando o elenco agradecia ao público, Chirolli saiu do palco e subiu as escadas da plateia até o casal de namorados.

“Ele veio diretamente na nossa direção, parou na nossa frente, disse que não deveríamos estar naquele lugar e que não tinhamos postura para assistir aquela peça”, contam Beatriz e Ariel em entrevista exclusiva ao blog Vencer Limites. “Estava muito alterado, falando alto e batendo com uma bengala no chão. Todos ao redor viram e ouviram”, relata o casal. “Ele chegou muito perto e pensamos que iria nos agredir”, comentam.

Outras pessoas que estavam na plateia, mas preferem não se identificar, confirmaram a ação ao blog Vencer Limites. Segundo essas testemunhas, Chirolli falou somente com o casal que tem síndrome de Down e deixou o local.

Nesta terça-feira, 23, Beatriz e Ariel registraram um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência de São Paulo. De acordo com a advogada Isabel Campinho, irmã da atriz, a acusação tem base no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (nº 13.146/2015), que prevê multa e prisão para quem “praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência”.

Isabel Campinho diz que as duas famílias, de Beatriz e Ariel, já haviam enfrentado muitas situações de preconceito, mas nada tão agressivo quanto esse caso. “É a primeira vez que vamos à polícia”, diz. “A produção da peça nos procurou para pedir desculpas. Eu e a mãe do Ariel conversamos com eles e deixamos claro que nossa denúncia é especificamente contra o Luciano Chirolli, que não temos nada contra o restante da equipe da peça”, esclarece a advogada. “O ator ainda não se manifestou”, ressalta.

“Vamos reunir testemunhas para levar à polícia, o ator também será intimado. Espero que o inquérito seja concluído e apresentado ao Ministério Público para chegar à Justiça”, diz a advogada.

Respostas – O blog Vencer Limites pediu esclarecimentos à produção do espetáculo e à direção do Tuca, mas não houve resposta. O ator e diretor Luciano Chirolli não respondeu aos nossos contatos.