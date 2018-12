Audima chega a 2,5 mil sites no Brasil

Mais de 2.500 websites, inclusive o #blogVencerLimites, já instalaram a solução Audima, recurso de acessibilidade que converte texto em áudio. Desenvolvida pela brasileira Paula Pedrosa, a ferramenta entrou em operação no País em abril de 2017.

Os primeiros clientes foram as páginas de conteúdo e notícias, segmento que precisa cada vez mais de tecnologia assistiva para alcançar todos os públicos. “Já estamos presentes em sites institucionais de empresas, em intranets, com ótima aceitação, e começando a entrar nas páginas de EAD (Ensino a Distância”, conta Paula Pedrosa.

RESULTADOS – “Em alguns sites, Audima aumenta em até 50% o tempo de permanência do visitante na página. Além disso, nesses 2.500 websites que usam nossa tecnologia, 33% dos leitores escutam 100% do áudio e metade acompanha até 70% do conteúdo convertido em som” detalha a empresária.

Um ponto fundamental da acessibilidade obtida com o uso do Audima é que o recurso ultrapassa as necessidades das pessoas com deficiência visual. Analfabetos funcionais, idosos, leitores com dificuldades para compreender textos escritos, usuários que preferem ouvir ao invés de ler e até mesmo quem está em movimento é beneficiado.

Para o próximo ano, a meta da empresa é expandir a presença no Ensino a Distância e em outros segmentos, ampliar a fatia nos websites de notícias e partir para operações internacionais.

SAIBA MAIS – As primeiras ideias para criação da ferramenta surgiram em 2016, ainda em Nova Iorque, onde Paula Pedroza morava na época. Em setembro daquele ano, por meio de aceleração no Vale do Silício (California/EUA), a empresa Audima recebeu aporte de investidores, além de créditos em tecnologia e serviços de empresas como Amazon, IBM, Google e Facebook, o que ampliou sua visibilidade no mercado e aprimorou sua tecnologia. A solução com o nome Audima foi lançada em abril de 2017.

Audima – Inclusão digital através do áudio Nosso sonho é que um dia todo o conteúdo escrito na internet possa ser ouvido. Se você é gerador de conteúdo online, faça parte do movimento #audioinclui e nos ajude a democratizar o acesso aos conteúdos digitais para aqueles que tem dificuldades de visão ou leitura.Acesse nosso site e experimente agora: www.audima.co Publicado por Audima Brasil em Sexta-feira, 29 de setembro de 2017

COMO FUNCIONA – A implementação da Audima é simples, mas precisa ser feita pelos administradores dos websites, que vão escolher o tipo de voz e a posição da ferramenta na página. O leitor precisa apenas apertar o play.

Empresas interessadas em implementar a Audima em seus websites, testar a solução e, se houver interesse, pedir orçamento para uso da ferramenta, podem fazer download do aplicativo no link audima.co/startnow/.

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com

Acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais

Facebook – Twitter – Instagram – LinkedIn – Google+ – YouTube