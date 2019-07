Autismo no Censo ou na PNAD?

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

A inclusão de perguntas sobre pessoas com deficiência na Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio (PNAD) será tema de reunião nesta quinta-feira, 18, em Brasília, com participação da primeira-dama Michelle Bolsonaro, representantes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é vinculada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH).

O #blogVencerLimites confirmou com fontes ligadas ao Congresso que o presidente Jair Bolsonaro vai vetar o Projeto de Lei (PL) Nº 139/2018, que prevê a inclusão de informações sobre pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos censos demográficos.

Questionado sobre o assunto, o MMFDH respondeu por meio de nota que “a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência está realizando estudos e trabalhando em parceria com o IBGE para encontrar instrumento mais adequado para a coleta dos dados”.

Um post do presidente publicado na semana passada no Twitter já indicava o posicionamento de Bolsonaro.

“Como explica a presidente do IBGE, o Censo carece de critérios específicos em relação ao autismo, inviabilizando levantamento adequado, mas existe proposta mais precisa, técnica e que trará resultados 2 anos antes, agilizando o desenvolvimento de políticas públicas eficientes”, afirmou Bolsonaro ao compartilhar vídeo no qual a presidente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Susana Cordeiro Guerra, fala sobre a proposta.

– Como explica a presidente do IBGE, o Censo carece de critérios específicos em relação ao autismo, inviabilizando levantamento adequado, mas existe proposta mais precisa, técnica e que trará resultados 2 anos antes, agilizando o desenvolvimento de políticas públicas eficientes. https://t.co/kwZEP31iNI — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 12, 2019

Em artigo exclusivo para o #blogVencerLimites, publicado em 3 de julho, a advogada Diana Serpe, especializada em direitos da pessoa com o Transtorno do Espectro Autista, destaca a importância desse registro oficial, defende o investimento do País em pesquisas e ressalta a necessidade de legislações específicas (leia aqui).

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com

Acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais

Facebook – Twitter – Instagram – LinkedIn – YouTube