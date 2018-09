Autoescola para surdos em Libras

A oferta de recursos de acessibilidade para quem é surdo ou tem alguma deficiência auditiva severa costuma ser esquecida, ou até ignorada, em muito setores básicos. É uma afronta à cidadania dessa população que, no Brasil, reúne aproximadamente de 2,1 milhões de cidadãos, segundo o IBGE.

Um dos setores mais procurados pelas pessoas com deficiência, por oferecer alternativas ao transporte público de baixa qualidade no País, é o automotivo. As isenções de impostos estaduais e federais para compra de carro novo permitem a aquisição de um veículo moderno por valor mais baixo, assegurando assim o direito de ir e vir ao cidadão com deficiência.

Nesta quarta-feira, 26 de setembro, celebramos o Dia Nacional do Surdo. No que diz respeito à pessoas com deficiências auditivas, há benefícios previstos em lei ainda não garantidos. Essa, aliás, é uma luta constante da comunidade surda.

Há, no entanto, iniciativas que promovem a inclusão do cidadão surdo ou com deficiência auditiva severa, possibilitando a essas pessoas, entre outros direitos, a conquista na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Um exemplo está em Campo Grande (MS).

O projeto ‘Educação de Trânsito para Surdos’, criado pelo empresário Jairo Ricci, dono da TransTec, oferece conteúdo específico e gratuito em Libras (Língua Brasileira de Sinais). O material está publicado em vídeos, com participação de um intérprete, em também em textos, que podem ser traduzidos com o aplicativo Hand Talk, instalado no site (é a mesma ferramenta usada pelo blog Vencer Limites).

“A meta é ajudar a reduzir a distância entre a educação de trânsito e os cidadãos brasileiros. Nosso portal foi pensado e desenvolvido para auxiliar pessoas que têm deficiências auditivas, com textos, vídeoaulas e simulados para esclarecer dúvidas sobre o processo de habilitação”, afirma Ricci.

A empresa nasceu em 1998 e, atualmente, com a ampliação das exigências para os Centros de Formação de Condutores (CFCs), ampliou seu material didático, e o acervo de manuais, levando seus recursos de acessibilidade para empresas, transportadoras e escolas. Oferece ainda conteúdos para ciclistas e pedestres.

Destaque especial para as aulas de trânsito em Libras voltadas às crianças, com explicações sobre conceitos e sinalização.

A sede da empresa está na Rua 15 de Novembro, nº 567, no Centro de Campo Grande (MS). Contatos pelo telefone 0800 602 2001 ou no email contato@portaltranstec.com.br.

