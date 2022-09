Banco24Horas terá caixa eletrônico com atendimento em Libras

Está em teste pela TecBan, gestora do Banco24Horas, o atendimento em Libras por videoconferência para usuários dos caixas eletrônicos. O serviço será feito por meio de totens com tablets e câmeras de alta resolução instalados ao lado da máquina de sacar dinheiro. O equipamento de acessibilidade vai usar tecnologia 5G nas transmissões.

É o primeiro serviço do tipo no Brasil, ainda sem data prevista para liberação ao público. Funcionários com deficiência auditiva da própria TecBan participam de testes.

“O Banco24Horas 5G, que foi lançado em maio de 2021, com o 5G da Claro, em parceria com a Embratel e a Ericsson, já vinha sendo utilizado em ambiente controlado, em um dos escritórios da TecBan em Alphaville”, diz a empresa.

O gerente executivo de telecom da TecBan, Marcelo Preto, explica que um piloto interno foi feito entre maio e junho. “A equipe de atendimento da TecBan para o Banco24Horas passa por treinamento”, comenta o executivo. “Para o mercado financeiro, um dos principais ganhos da tecnologia 5G está nas novas aplicações para melhorar a experiência do atendimento às pessoas”, afirma.

Alexandra Muniz, gerente executiva de atendimento da TecBan, ressalta a facilidade do serviço. “O cliente não precisa usar os seus recursos próprios, como celular e internet. Se surgir qualquer intercorrência nas transações, pode imediatamente entrar em contato com a nossa central de atendimento, abrir protocolo e ter até a resolução em tempo real”.

Para usar o atendimento em vídeo, o cliente terá de inserir nome e assinalar o aceite dos termos da Lei de Proteção Geral de Dados. O equipamento faz um teste de velocidade de internet, confirma a conexão 5G e abre o vídeo. Quando a chamada é encerrada, o aplicativo faz uma pesquisa rápida de satisfação.

O TechLab, laboratório de tecnologia da TecBan que liderou o desenvolvimento do novo serviço, estuda próximas fases, como chamadas de vídeo 5G a partir de aplicativo em smartphone ou no próprio caixa eletrônico, para atendimento de gerência ou das instituições que usam o Banco24Horas.