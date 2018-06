Bateristas com deficiência fazem apresentação em SP

Curta Facebook.com/VencerLimites

Alunos no projeto Alma de Batera participam neste sábado, 28, de uma apresentação aberta ao público em São Paulo.

O evento terá a participação de alguns dos principais bateristas do atual cenário musical brasileiro, entre eles Daniel Weksler, do NX Zero; Cuca Teixeira, que acompanhou Maria Rita e Paula Lima; Maguinho, que tocou com Chitãozinho e Xororó, Pedro Mariano e Fábio Jr.; Nina Pará, das bandas Ronaldo e os Impedidos e Crats; Nicolle Paes, baterista freelancer; Nô Leandro, que tocava no Dead Fish, e Duda Machado, baterista da Pitty, além de Dudu Braga, baterista com deficiência visual e apresentador na TV Sentidos.

O projeto Alma de Batera foi criado em 2008 pelo pedagogo e baterista Paul Lafountaine.

O show começa às 11h na Sala Adoniran Barbosa, no Centro Cultural São Paulo, que fica na Rua Vergueiro, nº 1.000, perto das estações Paraíso e Vergueiro do Metrô.