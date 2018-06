Conheça o blog

———-

Vencer Limites é um blog sobre (e para) pessoas com deficiência, criado e administrado pelo jornalista Luiz Alexandre Souza Ventura, hospedado no portal ‘estadão.com.br’, do ‘Grupo Estado’.

Entrou no ar em 11 de setembro de 2012, com o post ‘Pessoa com deficiência, no Brasil, é não-cidadão’.

Inscreva-se em nosso canal no YouTube e, se quiser, mande mensagem, sugestão, crítica ou opinião para: blogvencerlimites@gmail.com.

Acompanhe nossas publicações também nas redes sociais.

