BMW para pessoas com deficiência

O programa BMW Preference reforça a isonomia da legislação que garante a pessoas com deficiência a isenção de impostos na compra de carro zero. “A lei deve ser igual para todos”, afirma Michel Araújo, gerente de vendas diretas da fabricante.

Todos os veículos novos da marca têm preço acima de R$ 70 mil e podem ser vendidos com isenção de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). “Recentemente, a BMW conseguiu autorização para também comercializar nesse canal de vendas os veículos importados”, explica Araújo. “Um potencial cliente elegível à isenção do IPI pode usar o benefício para adquirir qualquer modelo BMW e MINI”, comenta o gerente.

Os modelos mais procurados são da linha X1, vendidos a R$ 191.950 (sDrive20i GP), R$ 206.950 (sDrive20i X-Line) e R$ 232.950 (xDrive25i Sport). Com a isenção de IPI, esses valores chegam a R$ 156.950 (sDrive20i GP), R$ 169.950 (sDrive20i X-Line) e R$ 192.950 (xDrive25i Sport).

A linha 320i está logo abaixo na lista. Seus modelos têm valores entre de R$ 169.950 (Sport Plus ActiveFlex), R$ 184.950 (Sport GP Plus ActiveFlex) e R$ 197.950 (M Sport Plus ActiveFlex). Sem o IPI, os mesmos carros têm preços entre R$ 138.950 (Sport Plus ActiveFlex), R$ 151.950 (Sport GP Plus ActiveFlex) e R$ 169.950 (M Sport Plus ActiveFlex).

Desde o começo do programa, que foi lançado após a inauguração, em 2014, da fábrica da BMW em Araquari (Santa Catarina), a empresa tem orientado suas concessionárias sobre as melhores práticas para atender pessoas com deficiência. Em 2017, 164 unidades foram vendidas pelo canal Preference, o que representa 1,5% do montante de vendas da montadora no ano.

A inclusão de modelos importados na isenção de IPI para pessoas com deficiência começou a ganhar destaque a partir do projeto que a montadora sueca Volvo lançou no Brasil em 2016, o Volvo For All. “Tivemos conhecimento desse programa em um evento do setor, durante conversa com um representante da Volvo”, conta Michel Araújo. “Levei essa ideia para a BMW e fomos informados que eramos elegíveis. Nossos modelos importados foram incluídos no canal Preference em 2017”, diz o executivo.

As vendas de carros premium não serão afetadas pela recente mudança nas regras para isenção de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que ampliou para quatro anos o intervalo para pessoas com deficiência renovarem esse benefício, aplicado em veículos que custam até R$ 70 mil (clique aqui para saber mais).

