Brasil deve ter a segunda clínica-escola pública para autistas em 2016

A cidade de Santos, no litoral sul de São Paulo, deve ter uma clínica-escola pública para pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) ainda no primeiro trimestre de 2016. Esse é objetivo do prefeito Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), que recebeu nesta quarta-feira, 16, representantes do Grupo Acolhe Autismo Santos e também o vereador Hugo Duppre (PSDB), autor do projeto.

A unidade, segunda do tipo em todo o Brasil, será instalada em um edifício próprio, que está em fase final de construção na zona noroeste da cidade, para atender pessoas em reabilitação física. De acordo com o prefeito, a estrutura já está pronta.

Presentes na reunião, os secretários municipais de Saúde e Educação confirmaram a intenção de fazer, no começo do ano, a triagem para que funcionários públicos interessados em atuar no projeto se apresentem. Também será formalizada uma parceria com o Grupo Acolhe Autismo de Santos, que terá participação plena na implementação, com aplicação de metodologia aos servidores.

O projeto foi aprovado na Câmara em novembro. Será a primeira clínica-escola pública especializada no atendimento ao autista em todo o Estado de SP. E a segunda no Brasil. A única em funcionamento no País atualmente está em Itaboraí (RJ).

“É um grande avanço oferecer ensino individualizado aos autistas e também potencializar a socialização desses cidadãos, além de aprimorar tratamentos, formar e capacitar profissionais”, afirma Hugo Duppre.

