A campanha BRASIL ON WHEELS foi lançada em 2013 pela Da Terra Brasil Foundation para buscar doações de cadeiras de rodas para comunidades carentes.

No dia 29 de setembro, a fundação e o Portal Amigo do Idoso promovem um coquetel que terá a presença de diversas empresas que já apoiam a causa, artistas e palestrantes. “Faremos um evento de reflexão, idéias inovadoras, networking e tudo por uma boa causa: ajudar a quem precisa”, diz a organização.

Para participar, é necessário preencher um formulário online. Os convites custam R$ 160,00. De acordo com o site do evento, todo o valor arrecadado será destinado à campanha e também para pagar os custos do coquetel.

SERVIÇO

Coquetel de Recepção do Portal Amigo do Idoso

Data: 29 de Setembro de 2014

Horário: 18h às 23h

Local: Hotel Bourbon Alphaville – Alameda Cauaxi, 223 – Alphaville Industrial – Barueri/SP (veja no mapa)

Patrocínio – Também é possível patrocinar a campanha. (saiba mais).