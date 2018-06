Brasil vence os Jogos Parapan-Americanos de Jovens 2017

A delegação brasileira foi a grande vencedora dos Jogos Parapan-Americanos de Jovens 2017, disputados entre os dias 20 e 25 de março em São Paulo. A equipe conquistou 139 medalhas (66 de ouro, 41 de prata e 32 de bronze).

O Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, que fica no Km 11,5 da Rodovia dos Imigrantes, abrigou 11 modalidades (atletismo, bocha, futebol de 5, futebol de 7, goalball, judô, halterofilismo, vôlei sentado, natação, tênis de mesa e basquete em cadeira de rodas). As partidas do tênis em cadeira de rodas foram disputadas no Clube Esperia.

Qualidade – Entre as metas da competição está a descoberta de novos talentos. E o desempenho dos atletas chamou atenção. “O nível aumentou muito. Se compararmos essa edição com Buenos Aires 2013, Bogotá 2009 e Baquisimeto 2005, vamos notar a evolução dos atletas mais jovens. Índices para campeonatos mundiais de adultos foram obtidos”, afirma Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e do Comitê Organizador.

Para o diretor da competição, Edilson Rocha, não há dúvidas que muitos atletas vão aparecer nos próximos anos nas principais competições paralímpicas do mundo. “Atletas que conquistaram medalhas no Jogos do Rio 2016 estavam no Parapan de Jovens em 2013. Desta forma, aqueles que ganharam medalhas neste ano em São Paulo certamente estarão nos Jogos Parapan-Americanos (Lima 2019) e nos Jogos Paralímpicos (Tóquio 2020)”, diz.

Público – O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, ficou lotado durante toda a competição. Alunos de mais de 50 escolas assistiram aos jogos.

A primeira edição do Parapan de Jovens, em 2005, na cidade de Barquisimeto, (Venezuela) teve participação de atletas de dez países. Na edição seguinte (2009), Bogotá (Colômbia) recebe 14 delegações.

No ano de 2013, em Buenos Aires (Argentina), competiram 631 atletas de 16 países em dez modalidades. O Brasil liderou a competição com 209 medalhas.