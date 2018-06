Brasileiro ganha prêmio internacional por aplicativo para pessoas com deficiência auditiva

Francisco Alexandre Fernandes Batalha, morador de Florianópolis (SC), nasceu com deficiência auditiva severa, diagnosticada quando ele tinha 15 dias de vida, e recebeu implantes cocleares nos dois ouvidos ainda pequeno.

Atualmente, com 12 anos, o garoto frequenta escola regular e tem a vida habitual para uma criança de sua idade, exceto pelo fato de ter sido um dos vencedores do prêmio para jovens inventores ‘Ideas For Ears’, organizado pela MED-EL, empresa multinacional especializada em soluções auditivas implantáveis. A cerimônia de entrega ocorreu no começo deste mês em Innsbruck, na Áustria.

Incomodado com os ruídos que costumam acompanhar quem usa dispositivos auditivos, o menino desenvolveu um aplicativo que controla o vibrante do aparelho e regula essa interferência sonora. A solução ainda não está disponível para download.

SAIBA MAIS – A competição ‘Ideas For Ears’ convida crianças de 6 a 11 anos de idade de diversos países apresentar sua invenção criada para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com perda auditiva.

O desafio, segundo os organizadores, celebra a criatividade das crianças e busca melhorar a compreensão das barreiras associadas à perda auditiva e à surdez, além de destacar benefícios do tratamento.

