Brinquedos acessíveis em Vitória Município terá equipamentos em 21 locais ainda neste ano. Projeto foi inaugurado no Parque do Moscoso (o mais antigo da cidade, inaugurado em 1912). Kits com carrossel, gangorra, balanço vaivém e balanço adaptado têm custo total de R$ 1,3 milhão, pagos com recursos da Prefeitura.