Bruno Covas, um aliado da inclusão

Bruno Covas merece ser lembrado como um aliado da inclusão. Nos anos em que comandou a Prefeitura de São Paulo, após a saída de João Doria, apoiado pelo trabalho do ex-secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Cid Torquato, o prefeito conseguiu ampliar as ações para a população com deficiência na cidade, reforçou os serviços municipais e as políticas públicas de acessibilidade.

Paraoficina Móvel, Selo de Acessibilidade Digital, Programa de Tecnologia Assistiva para Estudantes e Servidores com Deficiência, Observatório da Pessoa com Deficiência, Festival Sem Barreiras, Cultura Inclusiva, Mapa de Rede de Serviços para Pessoas com Deficiência, apoio ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, publicações e guias da pessoa com deficiência são alguns itens de uma lista bem longa (veja mais no final desse texto).

Foram as construções nos bastidores que deram à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo (SMPED) suporte para colocar em prática importantes iniciativas, que hoje permanecem funcionando e garantem às pessoas com deficiência acesso a saúde, transporte, cultura, lazer, esporte, educação e outros setores.

“A luta de Bruno pela vida o aproximou da agenda política da pessoa com deficiência”, disse Cid Torquato ao #blogVencerLimites.

É fato que, especificamente sobre as demandas das pessoas com deficiência, a cidade de São Paulo tem uma lista sem fim de problemas para enfrentar. E Covas, evidentemente, não resolveu tudo, mas os recentes avanços da capital paulista nesse segmento têm as mãos do jovem prefeito, que vai embora muito cedo.

A jornalista Ciça Cordeiro, coordenadora de comunicação da SMPED entre 2018 e 2020, destaca a presença constante de Bruno Covas em reuniões com vários grupos de trabalho, pessoas com nanismo, autistas, cegos, surdos e outras deficiências.

“Fizemos caminhadas de conscientização e mobilização, festivais, pedalamos de bike na Avenida Paulista, com grupos de pessoas com deficiência, carnaval acessível e vários campeonatos de futebol de amputados. Bruno apoiava todos os projetos, era incansável”, diz Ciça.

“Triste perdê-lo, mas sei que seu legado ficará marcado na história da minha cidade. São Paulo, capital da Cultura, São Paulo inclusiva. São Paulo que amanhece trabalhando. Assim era Bruno, homem forte, trabalhou durante todo seu tratamento. Eu o vi levar a cama para sua sala na Prefeitura, só para continuar trabalhando e pensando na cidade, isso durante a pandemia. Que garra, determinação, que coragem”, afirma a jornalista.

“Bruno trabalhou duro em todos os seus mandatos. Cuidou de São Paulo com muita energia, garra e humanidade. Em nenhum momento se vitimizou. Pelo contrário, encarou o câncer com hombridade. Não esmoreceu”, escreveu no Instagram a senadora Mara Gabrilli (PSDB/SP).

“Sua dupla batalha, com o tratamento e o combate à pandemia, o levou a deixar o próprio conforto do lar para viver na Prefeitura e acompanhar de perto a crise e os impactos na vida dos paulistanos. Bruno se doou lindamente à população e à nossa cidade”, completou a parlamentar.

Confira a lista de serviços, equipamentos e outras ações da Prefeitura de São Paulo para a população com deficiência.

Educação

– Novas salas de recursos multifuncionais

– Programa de Tecnologia Assistiva

Saúde

– Robôs ARM1

– Simuladores de galope

– Mesas Ginecológicas Elétricas

– Programa de Saúde para Mulheres com Deficiência e Cuidadoras

– Tratamento Odontológico para Pessoas com Deficiência

Cultura

– Sem Barreiras: Festival de Acessibilidade e Artistas com Deficiência

Cultura Inclusiva

– Samba com as Mãos: Carnaval Acessível

– Óculos Scanner para Pessoas com Deficiência Visual

– Bike Tour SP: Rotas acessíveis em Libras

Esporte e Lazer

– Parquinhos Inclusivos

– Academias Adaptadas

– Cadeira Elevatória para Piscinas Municipais

– Futebol de Amputados

Mobilidade e Transporte

– Aplicação de Multa Moral

– Campanhas

– Recuperação de calçadas

– Novas linhas de ônibus acessível

Acessibilidade Arquitetônica

– Selo de Acessibilidade Arquitetônica

– Acessibilidade nas Subprefeituras

– Vistorias de Acessibilidade

– Piso Tátil Estruturado

Acessibilidade Comunicacional

– Central de Acessibilidade Comunicacional (CAC)

– Imprensa

– Redes Sociais

– HandTalk nos sites da Prefeitura

– Promoção dos Símbolos de Acessibilidade

Acessibilidade digital

– Criação do Selo de Acessibilidade Digital

– Acessibilidade em todos os sites da Prefeitura

Direitos Humanos e Desenvolvimento Social

– Doações Cidade Solidária

– Centro de Acolhimento Emergencial para Pessoas com Deficiência em Situação de Vulnerabilidade Social

– Parada do Orgulho LGBT

Transversalidade e Networking

– Observatório Municipal da Pessoa com Deficiência

– Mapa da Rede de Serviços para Pessoas com Deficiência

Conscientização Participativa

– Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPD)

Eventos

– SMPED 15 Anos

– Caravana Municipal de Serviços para Pessoas com Deficiência

– World Summit Awards (WSA)

– Ações Internacionais

– Grupos de Trabalho, Comissões e Conselhos

– Produção Jurídica e Legislativa

Cursos e Formações

– Conhecer para Incluir a Pessoa com Deficiência

– Oficina Básica de Libras

– Cursos de Acessibilidade Arquitetônica e Comunicacional

Publicações

– Guias de Direitos das pessoas com Deficiência

