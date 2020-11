Busca por emprego na Língua Brasileira de Sinais

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

Menos de um mês após a incorporação de um plugin de tradução de texto para a Língua Brasileira de Sinais em sua plataforma, a Vagas.com já comprovou a função essencial da acessibilidade digital para, de fato, incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Desde o começo de novembro, quando a ferramenta da Hand Talk passou a ser oferecida no website da Vagas.com – com a tradutora virtual Maya -, mais 2,8 milhões de palavras em suas páginas foram traduzidas para Libras.

“Temos 230 mil candidatos com deficiência, 22% com deficiência auditiva. Esperamos um aumento do uso do recurso e também na quantidade de pessoas surdas em busca de oportunidades de emprego”, diz Renan Batistela, do comitê de diversidade e inclusão da Vagas.com.

O recurso está disponível também em páginas de empresas que usam a plataforma ‘VAGAS for business’.

A página Vagas.com.br tem 19 milhões de pessoas cadastradas. É gratuito para os candidatos inscritos. Segundo a plataforma, mais de 2 mil empresas utilizam o serviço, incluindo 70 das 100 maiores corporações do País. São 800 mil visitas diárias, 150 mil vagas conduzidas em um ano e 10 milhões de candidaturas por mês.

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido pela Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais.

Para receber as reportagens do #blogVencerLimites no Whatsapp, mande ‘VENCER LIMITES’ para +5511976116558 e inclua o número nos seus contatos. Se quiser receber no Telegram, acesse t.me/blogVencerLimites.