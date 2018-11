Cadeira de rodas de Stephen Hawking é leiloada por 340 mil euros

Uma cadeira de rodas que pertenceu ao físico Stephen Hawking foi leiloada nesta quinta-feira, 8, e arrematada por 340.790 euros, aproximadamente R$ 1.4 milhão (conversão para a cotação desta sexta-feira, 9). O equipamento de mobilidade não estava acompanhado dos diversos dispositivos eletrônicos usados pelo professor para se movimentar e se comunicar.

O leilão organizado na internet pela casa britânica Christie’s também arrecadou 671.509 euros com a venda de uma cópia da tese de doutorado do físico, que morreu em 14 de março, aos 76 anos.

Todo o dinheiro será doado à ‘The Stephen Hawking Foundation’, criada pelo professor em outubro de 2015 para dar apoio a pessoas que convivem com condições neurodegenerativas. O cientista tinha Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), diagnosticada quando ele havia completado 21 anos.

SAIBA MAIS – Stephen William Hawking nasceu em Oxford (Inglaterra) em 8 de janeiro de 1942, mesmo dia do aniversário de 300 anos da morte de Galileu Galilei. Foi físico teórico e cosmólogo, um dos mais consagrados cientistas de todos os tempos.

Sua vida está narrada no documentário ‘A Brief History of Time (1991)’, no filme para televisão ‘Hawking’, lançado pela BBC Two, e no longa metragem de 2014, ‘The Theory of Everything’ (A Teoria de Tudo), inspirado no livro ‘Travelling to Infinity: My Life with Stephen’, escrito por Jane Hawking. No filme dirigido por James Marsh, o britânico Eddie Redmayne, que encarna o protagonista, recebeu o Oscar de melhor ator.

Hawking se descrevia como ateu. Em algumas ocasiões, usou a palavra ‘Deus’ em seus livros e discursos, mas, segundo ele próprio, no sentido metafórico e relativo. “O universo é governado pelas leis da ciência. As leis podem ter sido criadas por um Criador, mas um Criador não intervém para quebrar essas leis”, declarou certa vez o professor.

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com

Acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais

Facebook – Twitter – Instagram – LinkedIn – Google+ – YouTube