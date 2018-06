Falta de rampa correta quase impede cadeirante de votar

Curta Facebook.com/VencerLimites

O leitor do portal ‘estadão.com.br’, Eduardo José Hoffart, de Sorocaba, interior de São Paulo, enfrentou dificuldades para conseguir votar neste domingo, 7.

Cadeirante, ele enviou fotos do local de votação, que mostra uma pequena rampa, segundo ele, usada para motocicletas. “Quem fez ou autorizou não poderia ter construído uma rampa mais larga para a passagem de uma cadeira de rodas?”, questiona Eduardo Hoffart.

Ele afirma que “a situação permanece inalterada, as reclamações são sempre as mesmas e aqueles que deveriam enxergar parecem ignorar, mas continuam pedindo votos” e defende que “todas as zonas eleitorais deveriam ter uma forma de acesso. Está na hora de mudar esta situação. Temos o mesmo direito de qualquer outro cidadão: o direito de ir e vir, sem obstáculos e sem constrangimento”.