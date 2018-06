Câmara do Rio cria 0800 para pessoas com deficiência Em funcionamento desde o dia 21 agosto, serviço exclusivo é uma iniciativa da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Cidadão pode fazer denúncias, apresentar sugestões, esclarecer dúvidas e consultar agendas. Pessoas com deficiência auditiva são atendidas por e-mail.