Caminho Acessível: as histórias de Nathalia Blagevitch

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

“O sucesso e a felicidade dependem apenas da vontade de conquistar algo e, sempre que necessário, tentar outra vez”, diz a advogada Nathalia Blagevitch, de 24 anos, que nasceu com paralisia cerebral e lançou recentemente o blog Caminho Acessível, para difundir e trocar informações sobre temas ligados à acessibilidade e à inclusão, sem “coitadismos”.

O trabalho foi desenvolvido pela Espiral Interativa, agência paulista especializada em projetos digitais ligados à inclusão e acessibilidade, com patrocínio da Deloitte, por meio do programa DeloitteInclui, e tem diversos recursos de acessibilidade, como contraste, ampliação de tela e tradutor online para Libras, obedecendo a especificações do padrão W3C.

Segundo dados do Censo IBGE 2010, 45,6 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência (visual, auditiva, física, intelectual, múltipla, transtornos globais de desenvolvimento ou superdotação). De acordo com a mais recente Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (Pnad), os temas mobilidade e inclusão fazem parte da rotina de aproximadamente 140 milhões de brasileiros, incluindo somente familiares.