Campanha de combate à fome quer arrecadar 13 toneladas de alimentos

A crise humanitária que atinge o Brasil neste momento de combate à pandemia de covid-19 está provocando um aumento do número de pessoas que passam fome. De acordo com a Sociedade Inteligência e Coração (SIC), 117 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar, sem acesso pleno e permanente a alimentos, sendo que 19 milhões de brasileiros já estão totalmente sem comida.

Uma campanha dos freis agostinianos da Província Nossa Senhora da Consolação do Brasil e do Colégio Santo Agostinho reúne doações até dia 24 de abril. A meta da ação ‘A fome não espera!’ é arrecadar 13 toneladas de alimentos.

#AgostinianosContraaFome – As doações serão distribuídas para as famílias atendidas pelas obras sociais agostinianas, famílias atendidas por parceiros das unidades do Colégio Santo Agostinho e para as pessoas em situação de insegurança alimentar que vivem no entorno das unidades.



A entrega de alimentos não perecíveis deve ser feita até o dia 23 de abril, das 8h às 17h, nas unidades do Colégio Santo Agostinho, nas obras e paróquias Agostinianas.

No dia Dia 24 de abril, das 8h às 11h, haverá um drive-thru solidário nas unidades do Colégio Santo Agostinho e nas paróquias agostinianas.

Também é possível fazer doações por PIX, para a chave 17.773.944/0001-02 (CNPJ), e por depósito no Bradesco, agência: 3417-7, conta: 29129-3, em nome de Vicariato Agostiniano Nossa Senhora da Consolação do Brasil.

Todos os endereços estão na página da campanha (clique aqui).

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido por Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais pela tradutora e intérprete Milena Silva.

