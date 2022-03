Campanha internacional #InclusionMeans marca o Dia Mundial da Síndrome de Down

A campanha ‘O que significa a inclusão?’, da instituição internacional World Down Syndrome Day (WDSD), marca o Dia Mundial da Síndrome de Down, celebrado nesta segunda-feira, 21/3.

A entidade propôs a publicação de reflexões nas redes sociais com a hashtag #InclusionMeans.

“Pense no que significa a inclusão, pense em sua vida diária, quando você participa de atividades como escola, trabalho, recreação ou vida pública ao lado de outras pessoas. Você está incluído? Tem as mesmas oportunidades que os outros? Enfrenta barreiras? Participa de atividades inclusivas ou é segregado? Pense no que é uma atividade inclusiva ou um sistema inclusivo? Você participa de algum? Gostaria? Como descreveria tal atividade ou sistema?”, são os questionamentos apresentados pela WDSD.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), um entre 1,1 mil bebês nascem com síndrome de Down no mundo, aproximadamente 5 mil todo ano.

“A qualidade de vida de pessoas com síndrome de Down será muito mrlhor se suas necessidades forem atendidas, o que inclui o acompanhamento das condições de saúde mental e física nos campos de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e aconselhamento, cuidado e apoio dos pais e da comunidade, educação inclusiva em todos os níveis, além da participação na sociedade e da realização do próprio potencial”, ressalta a ONU em comunicado sobre a data e a campanha.