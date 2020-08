Campanha pede audiodescrição em português nas produções internacionais da Netflix

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Uma campanha por audiodescrição em língua portuguesa para conteúdos em outros idiomas da Netflix voltou à internet nesta semana, mais de um ano depois das primeiras publicações sobre o assunto surgirem nas redes sociais.

A ação com a hashtag #ImplementaADNetflixBrasil tem adeptos no Twitter, Facebook e Instagram. Muitos aproveitam o destaque ao tema para apontar os problemas de acessibilidade nas plataformas e aplicativos de streaming, além da falta de legendas em closed caption para surdos.

Resposta – Questionada pelo #blogVencerLimites sobre a campanha, a Netflix respondeu em nota que “sempre esteve comprometida em entregar a melhor experiência para os seus assinantes”, diz a empresa. “Uma parte importante disso é garantir que nosso conteúdo possa ser apreciado por todos os tipos de audiência, em diferentes dispositivos. Sabemos que podemos fazer mais e, por isso, ouvimos a opinião dos nossos consumidores”, completa a nota.

O #blogVencerLimites apurou que a plataforma da Netflix oferece audiodescrição em 36 idiomas, a maioria na língua original da produção, já conseguiu incluir 10 mil horas de conteúdo com o recurso e adiciona mais 500 horas por mês. O acionamento do serviço está detalhado no centro de ajuda (clique aqui).

‘Klaus’, ‘Dois Papas’ e ‘La Casa de Papel’ são algumas das produções internacionais com audiodescrição em português, mas a oferta é limitada. Com a pouca abrangência do recurso, o público brasileiro com deficiência visual recorre ao áudio dublado, sem audiodescrição, ou acompanha o filme no idioma original.

Os posts da campanha, publicados pela primeira vez em julho do ano passado, foram retomados na última quarta-feira, 11.

Olá, querida @NetflixBrasil N é sobre HP, juro. XD Navegando por seu catálogo, vi que tem muito material com áudio descrição, mas infelizmente a maioria apenas em inglês Sou deficiente visual, e este recurso é importantíssimo pra mim Vc poderia resolver isso por favor? — Coruja no barriu (@Dani_LSoares) July 28, 2019

Oie. Eu e alguns amigos com deficiência visual estamos nos mobilizando para pedir à Netflix que duble suas… Publicado por Luise Gomes em Segunda-feira, 29 de julho de 2019

Alguns esclarecimentos sobre a nossa campanha para que a Netflix duble suas audiodescrições:1. Saiu uma notícia… Publicado por Luise Gomes em Terça-feira, 30 de julho de 2019

